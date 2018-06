Twitteri muljetavaldav kannapööre

Ainult tellijale

Twitter on olnud tänavu Wall Streeti üks kuumimaid aktsiaid. Ettevõte on küllaltki väikse aja jooksul teinud läbi muljetavaldava kannapöörde, kirjutab CNN Money.

Võlakirjade emissioon on suunatud eelkõige suurtele institutsionaalsetele investoritele, olgu selleks tavalised investeerimisfondid või riskifondid. Twitteri aktsia kukkus neljapäeval pärast uudist üle 2 protsendi. Tõenäoliselt selle pärast, et juurdetulevad aktsiad võivad lahjendada olemasolevate aktsiate väärtust.

See ei tähenda aga suurt midagi. Sotsiaalmeedia platvormil on praegu hea hoog sees. Tänavu on Twitteri aktsia kallinenud rohkem kui 60 protsenti. Enne neljapäevast langust tõusis ettevõtte aktsia lausa 10 päeva järjest.

Miks on investorid Twitterit uuesti armastama hakanud? Tundub, et Twitteri strateegia pakkuda kasutajatele videoülekannete tegemist on muutunud populaarseks nii kasutajate kui ka reklaamiklientide seas. Twitter on juba kaks kvartalit järjest kasumit teeninud ning kasutajate arvu kasv on kiirenenud.

See on ka põhjus, miks Twitter on märkimisväärselt edestanud Facebooki aktsiat, mis on tänavu tõusnud vaid 6 protsenti. Twitterile on alla jäänud ka Snap Inc, mille aktsia on sellel aastal kaotanud 10 protsenti oma väärtusest. Alates IPOst, mis toimus eelmise aasta veebruaris, on Snap odavnenud lausa 51 protsenti. Tõsi küll, viimase paari nädala jooksul on Snapi aktsia tõusnud umbes 30 protsenti.

