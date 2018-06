Jalgpall 2018 – lahkunud sponsorite asemel hiinlased

Jalgpalli sponsorraha on Brasiilia MMist 2014. aastal Moskva selleaastase sündmuseni oluliselt vähenenud, kirjutab BBC Nielsen Sportsi uuringule toetudes.

FIFA sponsortulu vähenes kahe ürituse vahel 1,629 miljardilt USA dollarilt 1,450 dollarile.

Turu-uuringufirma Nielsen märkis, et aastatel 2015–2018 on sponsorlepinguid raskem müüa kui eelmise kahe jalgpalli MMi vahelisel ajal. „Aga uus ports sponsoreid, nende seas mitu Hiinast, on aidanud FIFA-l raskema aja üle elada,“ märkis Nielsen.

Hiina sponsorid võtavad sisse nende kauaaegsete FIFA sponsorite koha, kes lõpetasid lepingu pärast 2015. aasta mais välja tulnud korruptsiooniskandaale liidus – Johnson & Johnson, Castrol ja Continental.