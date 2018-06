Pangad teevad finantskurjategija elu lihtsamaks

Väldi meilipettureid Arvet tasudes kontrolli uue äripartneri tausta ja kontaktandmeid erinevate kanalite kaudu.

Olemasoleva äripartneri korral kontrolli kontonumbri vastavust seni kasutatud kontonumbrile.

Kontonumbri muutuse korral vaata selle õigsus üle mõnest muust kanalist, mitte sellest, mille kaudu arve tasumiseks saadeti.

Teavitustöö puudulik

Vinkel tõlgendas praegust olukorda klassikalise panganduse lõpuna. Identifikaatorite taandamine tühjadele numbrikombinatsioonidele on võrreldav alternatiivpankadega nagu PayPal või MoneyWeb, kus piisab isiku tuvastamiseks personaalsest märgikombinatsioonist, näiteks e-postiaadressist. Loobumine isiku- ja firmanimedest teeb sama välja. „Enam pole nime lahtri ja makse selgituse vahel mingit erinevust. Mõlemasse võib kirjutada mis tahes umbluu,“ kommenteeris ta.

Pealegi, kus on teavitustöö? Vandeadvokaadi hinnangul on pankade kampaaniad nii kontorites kui ka veebis olnud tühised. Asjaajamise ümberkorraldamiseks on vaja nii suurtest muutustest ette teavitada.

Olti kinnitusel on Eesti Pank maksejuhiste aktsepteerimise tingimustes täpsustanud, et kui juhis ei väljenda selgelt maksja tahet, peab saajapank teavitama sellest hiljemalt järgmisel arvelduspäeval makse algatajat või tema panka. „Tahte selgust on saaja pangal võimalik kontrollida ainult maksejuhisel märgitud saaja nime ja kontonumbri vastavuse võrdlemisega oma süsteemis,“ lisas Olt.

Eesti Pangaliidu sõnul on erinevad pangad rakendanud erinevaid kontrollimehhanisme. Kui enamik pankasid on vastutusest loobunud, siis näiteks Swedbank kasutab automaatkontrolli lahendust. Ülekande õnnestumiseks on vaja kirjutada endiselt nii saaja nimi kui ka IBAN. Hoidmaks ära tehingute takerdumist keelelistesse eripäradesse, on saaja nimes lubatud teatud arv kirjavigu.

Kui raha petetakse mõne välisriigi panga arvele, siis ei piisa kontrolli rakendamisest Eesti pankades. Meie ettevõtetel tuleb eelkõige ise hoolikas olla.