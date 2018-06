Rakvere Targa Maja skeemimeistrid kohtupingis

13. juuni 2018, 08:22

Aasta eest pankrotti läinud Rakvere Targa Maja arendajatelt nõuavad raha tagasi nii EAS kui Rakvere linn, esimesed süüdimõistvad otsused on tulnud ka soodustuskelmuses ja riigihangete rikkumises, kirjutab Eesti Päevaleht.

Targa Maja arendusjuht Tõnu Hein mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi soodustuskelmuses ja riigihangete rikkumisele kaasaaitamises.



Virumaa kompetentsikeskuse juht ja töötajad mängisid hankeid „omadele” ja tegid eelnevaid hinnakokkuleppeid. EAS-ilt peteti välja 83 000 eurot.



Paljuks ei peetud isegi EAS-i toetusrahaga nutitelefonide ostmist. Nende maksumus peideti labase skeemiga „koostööpartneri” järjekordsesse petuarvesse.

Kui Tõnu Hein on skeemipunumise eest juba karistuse saanud, siis nii toonane sihtasutuse juht Kalle Karron kui ka teine suunajuht Rene Reisner on praegu suures kriminaalasjas kahtlustatavad ja mitmete VKK koostööpartnerite puhul on uurimine lõpetatud oportuniteediga.

