Oluline on, et võlakirjaemissioonide tekst oleks selges, lihtsas eesti keeles ja riskifaktorid arusaadavalt kirjas, rääkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. "Saame aru, mis on erinevate äride võimalikud riskid, ja ütleme ettevõtetele: kuule, miks sul prospektis seda riski pole," rääkis Kessler.