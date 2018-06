Jalgpall meelitab miljardid Venemaale

Ainult tellijale

Viimaste nädalate jooksul on Venemaale lennanud miljardeid eurosid väärt väliskapitali, seda küll lühiajaliselt. Nimelt algavad tänasest taas jalgpalli maailmameistrivõistlused, kus 736 osaleva mängija koondturuväärtus ulatub üle 10 miljardi euro piiri.

Kui tavapäraselt inimestele hinnasilti külge ei kleebita, siis kaubastunud spordis on see võimalik. Lähtudes portaali Transfermarkt mängijate turuväärtuste hinnangust ulatuvad üle miljardi euro piiri kaks meeskonda – Prantsusmaa ning Hispaania. Teisest otsast võib leida Panama, kes turniirile pääsu lunastamiseks jättis selja taha ka muu hulgas ameeriklased. MMil mängib ainuüksi 268 mängijat, kelle enda väärtus on suurem kui kogu Panama meeskonna oma.

Üldjoontes ühtivad turuväärtuste hinnangud ka võiduvõimalustega – turuväärtuste tipus olevad kümme meeskonda kuuluvad ka ennustuskontorite järgi kümne parima võiduvõimalusega meeskonna hulka.

Kui neid kahte tegurit võrrelda – turuväärtust ning võiduvõimalust – suudab ühe mudeli alusel kõige paremini esimest teiseks teisendada Brasiilia meeskond. Ennustusportaalide järgi on suurim favoriit just Brasiilia, eelmise turniiri võõrustajad. Samas on nende turuväärtus väiksem kui näiteks Prantsusmaal ja Hispaanial. Edetabeli tipust leiab selles arvestuses ka tänavuse võõrustaja Venemaa, kelle keskmiseks võidukoefitsiendiks pakutakse 38 (ehk kui palju raha saaks tagasi meeskonna võidu korral). See tähendab võiduvõimaluseks umbes 2,36%, mis on 1,7 korda suurem kui venelaste osakaal turniiri üldturuväärtusest.