Merkeli liitlased andsid kaks nädalat aega

Saksamaa valitsuskoalitsiooni pisemad partnerid, Baieri konservatiivid andsid sõsarpartei juhile Angela Merkelile kaks nädalat aega immigratsioonikriisile uue lahenduse leidmiseks.

Eelmisel nädalal lahvatanud koalitsioonitüli sai esmaspäeval kerge hingamispausi, kui Merkeli nooremad partnerid teatasid, et kantsleril on kaks nädalat aega, et leida üle-Euroopaline lahendus pagulaste ja paberiteta immigrantide probleemi lahendamiseks.

Sügisel kohalike valimiste pärast kartva Baieri konservatiivide (CSU) juht Horst Seehofer on ähvardanud, et kasutab oma siseministri positsiooni ning kehtestab piirikontrolli, ühes paberiteta reisijate saatmisega riikidesse, kus nende staatus esimest korda tuvastati. Merkelil ei jää sellisel juhul muud üle, kui Seehofer siseministri kohalt vallandada ja ning lahti päästa koalitsioonitüli.

Järgmise nädala lõpus toimub Euroopa riigipeade kohtumine ning seal on võimalik Merkelil kokku klopsida mingi vahepealne lahendus immigratsiooniprobleemile, kirjutab Reuters.

Kahenädalane hingetõmbepaus ei tähenda veel kooskõla taastumist kahe konservatiivse partei vahel. Financial Times märgib, et osapooled ei ole isegi selles koosmeelel, mis täpselt juhtub, kui Merkel uue lahendusega välja tulla ei suuda. Seehofer väidab, et piirikontrolli taastamine ja inimeste tagasisaatmine on tema pädevuses, Merkel jälle on seda meelt, et sellise muudatusega üle kantsleri pea minna ei saa.