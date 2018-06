Immigratsioon kõigutab Merkeli valitsust

Sotsiaaldemokraadid on seni sündmusi kõrvalt vaadanud, kuid rõhutavad, et konservatiivid peaksid mässu oma ridades maha suruma, sest tegemist on üle-euroopalise küsimusega ning tülid Saksamaal ei aita lahenduste leidmisele kuidagi kaasa. SPD ridadest tulev rahandusminister Olaf Scholz ütles, et asjaosalised ei peaks riigivalitsemist võtma kui “Troonide mängu”, vaid kohtlema seda tõsiselt.

Euroopas immigratsioonile lahendust ei paista

Üle-euroopalise lahenduse leidmine samas liiga kerge ei ole. Alles kuu alguses üritasid siseministrid teemale uut hoogu anda, kuid Euroopas kipub jäme ots jääma parempoolsetele ranget joont nõudvatele poliitilistele jõududele. Juulis eesistujaks saav Austria lubas kogu temaatikale anda hoopis uue hoo ja nõuda rangeid piirikontrolle ning asüülitaotluste menetlemist väljaspoolt Euroopa Liitu.

Samal tunnevad Lõuna-Euroopa riigid end immigratsiooniprobleemidega üha enam üksi jäetuna, mis on andnud majanduslike raskuste taustal jõuõla parempoolsetele ja populistlikele jõududele.

Ungaris valitseva Viktor Orbani ja Austria Vabaduspartei kõrval tõi see Itaalia viimastel valimistel suurt edu immigratsioonivastasele Liigale, kes moodustas valitsuse koos populistliku Viie Tähe Liikumisega. Tuleval aastal on oodata uusi valimisi Kreekas.

CSU mängib tulega

Iseenesest seab CSU muidugi ohtu aastakümneid kestnud trendi omada laia mõjuvõimu Saksa poliitikas, esindades vaid ühe liidumaa huve. Edukas partnerlus Merkeli CDUga on neile pikaajaliselt taganud koha valitsuses.

Financial Timesi kolumnist ja endine Saksamaa reporter Frederick Studemann kirjutab, et Baierimaa on kaua olnud täiesti eraldiseisev nähtus Saksamaal, mis viimati ei põrkunud tagasi isegi koolimajadesse krutsifikside tagasitoomisest.

Ka Baierimaal peavad peavoolu parteid vastu seisma Afd tõusule ning see ongi peamine põhjus, miks konservatiivid on veelgi paremale kaldunud. Kuid teiseks on see lihtsalt märk sellest, kuidas Baierimaa peabki end Saksamaal eraldiseisvaks jõuks.

Alates liidumaa nimest, mis algab sõnaga freestaat, kuni 1949. aasta otsuseni, et nemad Saksamaa põhiseaduse poolt ei hääleta, võib Baierimaad iseloomustada kui tugevalt oma identiteeti ja samaaegselt majandusedu rõhutavat liidumaad. Laptop'id ja lederhosen'id on nende lipukiri. Siiani on see erakordsuse rõhutamine toonud suurt edu nii CSU-le kui Saksamaa konservatiividele üldse. Tulevik nii ilmselge enam ei ole.