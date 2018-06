Netflixi aktsia sai rallihoiatuse

GBH Insights tõstis voogedastuskeskkonna Netflix aktsia hinnasihi 400 dollarilt suisa 500 dollarile, kirjutab MarketWatch.

GBH jõudis oma raportis järeldusele, et Netflixi vaatab kaks korda enam inimesi kui voogedastuskeskkonna lähemat konkurenti, mistõttu ootab seda ees helge ja kindel tulevik. Analüüsist selgub, et kui keskmine Netflixi vaataja vaatab nädalas voogedastuskeskkonda umbes 10 tundi, siis Amazoni ja Hulu puhul on sama näitaja kõigest 5 tundi.

Lisaks on Netflix agressiivselt laienenud ning jõudnud juba 100 riiki. Prognoosi kohaselt peaks keskkonna vaatajate hulk jõudma aastaks 2020 suisa 700 miljoni kasutajani.

GBH pole ainus, kes Netflixi aktsiale suurt edu on prognoosinud. Monness Crespi Hard on hinnasihti tõstnud 460 dollarile, Piper Jaffray varasemalt 367 dollarilt 420 dollarile.

Sel aastal on Netflixi aksia tõusnud 103%, samas kui tehnoloogiaindeks Nasdaq on edenenud 12,2% ning S&P 500 indeks 3,7%. Netflixi aktsia maksab praegu 390 dollarit.