Citycon kavatseb Rocca al Mare keskust suurendada veerandi võrra

Rocca al Mare kaubanduskeskuse arendaja Citycon on algatanud detailplaneeringu, et ehitada ostukeskust ligi veerandi võrra suuremaks, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Neljapäeval teatas Citycon, et 13 aastat Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskust juhtinud Mati Popsi asemel saab ettevõtte Eesti juhiks senine müügidirektor Helen Metsvaht. Uue juhi sõnul on algatatud detailplaneering, et Roccal al Mare kaubanduskeskust laiendada.

Tallinna planeeringute registrist nähtub, et Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS soovib olemasolevale 74 600 ruutmeerile 16 500 veel lisaks ehitada, mis on ligi veerand senisest mahust.

Senisele kolmekorruselisele hoonele lisaks on algatatud detailplaneeringu järgi plaanis kuni viie maapealse korrusega ärihoone ehitamine, kus esimesel ja osaliselt teisel korrusel on äripinnad ning 2.-5. korruseni parkimismaja, lisaks plaanitakse avatud parkimisala katusekorrusele.

Juurdeehitatav osa rajatakse olemasoleva hooneesise parkla edelanurka, otsapidi Mõisapõllu tänava äärde.

Täpsemaid plaane, kellest võiksid saada uued rentnikud ning kas tulemas on ka päris uusi, Eestis seni esindamata kaubamärke, ei soovinud ettevõte veel avaldada. Samuti ei tahtnud ettevõte öelda eesmärki, mis ajaks laiendustegevus valmis võiks saada.

