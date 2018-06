Cityconi Eesti kaubanduskeskustel uus juht

13 aastat Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskust juhtinud Mati Popsi asemel saab ettevõtte Eesti juhiks senine müügidirektor Helen Metsvaht.

“Eduka kaubanduskeskuse eeldus on väga hea asukoht, tugev rentnike kooslus ja omaniku finantsvõimekus. Cityconil on lisaks veel rahvusvaheline kogemus ja kontaktid, mis muu hulgas tähendab võimalust siia meelitada globaalselt tuntud kaubandusbrände,” märkis Helen Metsvaht.

“Mati ambitsioonikus ja otsuste jõulisus on aidanud meil tõusta Tallinnas turuliidriks. Soovime oma positsiooni kindlustada ja arendada ning meie senine müügidirektor, turgu ja klienti peenusteni tundev Helen on selleks kõige parem valik,” ütles Cityconi grupi tegevjuht Jurn Hoeksema teate vahendusel.

“Meil on plaanis Rocca al Mare kaubanduskeskust laiendada, selleks on detailplaneering algatatud. Rocca al Mare kaubanduskeskus on koos suurepäraste naabritega, nagu loomaaed, vabaõhumuuseum, Saku Suurhall, tennise- ja jäähall, kujunemas omaette klastriks, linnaosaks, kus perega saab veeta terve nädalavahetuse,” märkis Metsvaht.