TOP 10: kuhu eestlane talvel reisib?

Äripäev 02. juuli 2018, 14:17

Reisiagentuuri Estravel statistika näitab, et sügiseks ja talveks on ette ostetud rohkem puhkusereise kui samal ajal aasta tagasi. Populaarseim sihtkoht on Kreeka.

Estraveli turundusdirektori Airi Ilisson-Cruzi sõnul on talvehooajaks ehk oktoobrist aprillini juba ostetud tuhandeid reise. Kõige rohkem reise on ette broneeritud oktoobrikuuks ja eelkõige Kreekasse. Sügis-talvisel perioodil on eelistatud soojemad sihtkohad ja puhkusereiside esikümnesse kuuluvad riigid on jäänud võrreldes eelmiste talvehooaegadega valdavalt samaks. Sügisel reisitakse Vahemere maadesse: Kreekasse, Hispaaniasse, Türki ja Küprosele. Talvel, kui Euroopas juba jahedam, külastatakse kaugemaid sihtkohtasid, näiteks USAd, Taid ja Araabia Ühendemiraate. Kanaari saartele reisitakse kogu aasta. Talvehooaja puhkusereiside sihtkohtade TOP 10: