Kui eile valis USA president Donald Trump oma verbaalse sõja ohvriks Saksamaa, siis leiab Trump täna, et riigid peaksid kaitsekulutusi tõstma 4%ni SKTst.

Viimane on märkimisväärne, arvestades, et riike, kes praegu kehtiva 2% nõude täidavad, on väga vähe. „Kõik NATO liikmesriigid peavad täitma 2% nõuet ja lõpuks peab see kerkima 4%ni!“ säutsus Trump Twitteris vaid tund aega enne tippkohtumise teise päeva ametlikku algust. Iroonilisena mõjub aga see, et mitmed Trumpi administratsiooni liikmed polnud 4% ideest kuulnudki.

Saksa uudisteagentuur DPA teatas aga äsja, et Trump olevat täna tippkohtumise teisel päeval öelnud, et USA võib kaitsekulutuste vaidluse pärast organisatsiooni sootuks hüljata. Reutersi allikad lükkavad selle kuulduse siiski ümber. Ka Leedu president Dalia Grybauskaite on öelnud, et Trump pole ähvardanud USA NATOst välja viimisega. Omapoolse kommentaari on andnud juba ka USA Kongress, kes ütleb, et toetab USA kuulumist NATOsse.

Tippkohtumise teise päeva keskseteks teemadeks on Afganistan, Gruusia ning Ukraina. Tõsi, ägenenud kaitsekulutuste ja kaubandusvaidluse tõttu saadeti Gruusia ja Ukraina esindajad koosolekult minema.