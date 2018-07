Leht: tasuta ühistransport narrib inimesi

Pool kuud on Eesti saanud nautida valitsuse kingitust, tasuta ühistransporti maakonnaliinidel, kuid sellist kaost, mis toimub Narva ja Narva-Jõesuu liinidel, ei mäleta ükski kohalik, kirjutab Põhjarannik.

Teenus, mille mõte oli muuta see inimestele kättesaadavamaks, on paljudele kättesaamatu, sest ülerahvastatud bussid vuravad peatustes ootavatest inimestest lihtsalt mööda.Puhkajaid pilgeni täis tasuta bussid sõidavad peatustest ja seal ootavatest inimestest peatumata mööda. Juhid on sunnitud sättima bussi esiklaasile sildi lakoonilise kirjaga “Kohti pole”.

Lisabussid aitavad küll olukorda veidi leevendada, kuid needki täituvad inimestega peaaegu kohe, kirjutab Põhjaranik.

Maakonnaliinibusside ülerahvastatusest lõikavad kasu Narva piraattaksojuhid, kes kasseerivad ühe otsa eest Narva-Jõesuu lähimasse rannapiirkonda 10 eurot.

