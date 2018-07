Kohila vineeritehas sai uue hingamise

Eesti tootmissektori viimase aja üks suuremaid investeeringuid on olnud Latvijas Finieris gruppi kuuluvasse Kohila Vineeri, mille põhitegevus on kasespooni ja -vineeri tootmine.

Kohila Vineer pole mitte ainult valla, vaid ka maakonna suurim tööandja, ütles ettevõtte juhatuse liige Andres Laht. Üle 260 inimesele tööd pakkuvasse tehasesse on viimastel aastatel investeeritud kokku peaaegu 80 miljonit eurot.

Laht selgitas, et rahasüste tehti kahes etapis: 2012. aastal 20 miljonit ning 2015–2016 täiendavad 60 miljonit eurot.

“Ressursi mõttes oleme suhteliselt kokkuhoidlikud ning ka kogu meie tehase sisseseade on kas täis- või poolautomaatne,” rääkis Laht ja lisas, et kõik on täpselt Kohila Vineeri tehase jaoks ehitatud.

Ta märkis, et kuna tehas on endiselt käivitusfaasis, oli aastatel 2017–2018 planeeritud kahjum, kuid selle aastaga peaks jõudma nullpunkti, kust edasi on lootus ainult kasvada.

