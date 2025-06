Tagasi 09.06.25, 11:44 Kristi Hõrrak: keerukad ajad raputavad pangandusturgu Äraspidisel moel on globaalne finantskuritegevus ning geopoliitilised pinged aidanud kaasa Eesti pangaturu elavnemisele, sest kaitseks loodud euroreeglid vähendavad suurpankade paindlikkust, luues võimalusi kodumaistele väiketegijatele, selgitab Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak.

Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak.

Foto: Erakogu

Eestis tegutsevad pangad on oma eelmise majandusaasta aruanded esitanud ning oma ülevaated on avaldanud ka Eesti Pank ja pangaliit. Silma jääb oluline suundumus: väikesed pangad, mis on enamasti ka kodumaised, kasvavad Eestis suurpankadest ja ka turu kui terviku kasvust sageli kiiremini. Üldjoontes selline on Eesti pangaturu trend olnud juba mitu aastat.