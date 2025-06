Tagasi 09.06.25, 14:00 Emöke Sogenbits: Saksamaa on jõudnud punkti, kus tuleks muutuda Saksamaa on jõudnud sinna punkti, et nad peaksid muutuma, aga kas nad on võimelised muutuma, see on suur küsimärk, ütles Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits.

Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits.

Foto: Raul Mee

Emöke Sogenbits ütles intervjuus, et Raumedic Estonia tarneahel veel ideaalselt ei tööta ja ettevõte alles ehitab seda. „Meil on ees üüratult palju väljakutseid, sest meditsiinitööstus paneb veel omakorda teatud piirangud. Tööd on palju,“ rääkis Sogenbits ja avaldas, mis on tema hinnangul praegu ettevõtte tarneahela nõrgim lüli.

„Jälgige uudiseid, sest siin muutub iga päeva nii palju asju, et ma ei julgeks ühe uudise peale mingeid järeldusi teha,“ kommenteeris ta USA tariifipoliitikat.

Mis aga takistab Eesti tööstuse kasvu? „See on üleüldine maailmamajandus ja tegelikult ma arvan, et siin on suur osa Saksamaal. Saksamaa on jõudnud sinna punkti, et nad peaksid muutuma, aga kas nad on võimelised muutuma, see on suur küsimärk,“ rääkis ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Kaitsetööstuses on ajafaktor kriitiline, kuid samas ei tohi see tulla töökindluse ja ohutuse arvel. Meie tarneahelad on lühikesed ja lokaalsed, et säilitada kontrolli ja vähendada sõltuvust. Ja tagada kiire reageerimine,“ analüüsis Rivo Kooskora Asax Innovation i tarneahelat ja avaldas, et ettevõtte kriitilised komponendid tulevad nende ettevõttele Euroopast. „Meie eelised on taskukohasus, robustsus ja lihtsus. Samuti lühike väljaõppeperiood sõiduki kasutamiseks,“ loetles ta Asaxi droonide eeliseid.

Saint-Gobain Eesti tehasejuht Henno Haava analüüsis, et ettevõtte tarneahela nõrgim lüli on just ühesüsteemne terve tarneahela ülevaade. „Kõik on erinevates tarkvarades, see, et ühtne pilt kätte saada, et kõik ühes süsteemis jookseks, on hetkel suurim väljakutse,“ tunnistas Haava.

Haava lisas, et Eesti tööstussektori kasvu pidurdavad praegu ilmselt enim just julgus suuremalt mõelda ja finantseerimine.

„Meie vaates hoiab tööstuse kasvu tagasi bürokraatia. Kuna meil on ka garantiijuhtumeid ja vaja kaupa välismaalt tagasi tuua, siis on bürokraatia tolliga olnud meile vaevaline, ka toetuste saamise kadalipp on keeruline,“ märkis kännupuurimismasinate tootja Dipperfox i tarneahela koordinaator Kätlin Vahter.

Hiljuti Jaapanisse esimese konteineri saatnud Dipperfoxi jaoks on sealne turg hästi käima läinud. Vahter lisas, et seni on ettevõtte jaoks väga hästi töötanud messidel käimine.

Annika Kald intervjueeris tööstusjuhte Pärnu Tarneahelakonverentsil.