Konkurendid: Yandex.Taxi põletab Eestis raha

Taksoäpifirma Yandex.Taxi maksab juhile iga sõidu eest viis-kuus eurot miinimumtasu olenemata sellest, milliseks kujuneb sõidu lõpphind, kirjutas Eesti Ekspress.

Konkurentide hinnangul põletab aga ettevõte Tallinnas raha, makstes sõitudele isegi 100 protsenti peale – nii süüakse end turule kiiresti sisse ja hakatakse vaikselt soodustusi vähendama ja tulu kasvatama, kirjutab Ekspress.

Yandex.Taxi ärisid juhtiv Aram Sargsyan kiidab väljaandele, et nad on kahe kuuga ületanud Tallinnas kõik ootused. „Tõusnud sõitude arvult tegijaks number kaks ning nüüd kavatseme rünnata Taxify liidripositsiooni,“ lubab ta. Tema sõnul ei põleta Yandex raha ega tee dumpingut, vaid pakub lihtsalt klientidele soodustusi.

Yandex on Venemaa suurim tehnoloogiafirma, mille käive ulatus mullu ligi 100 miljardi rublani (1,7 miljardit dollarit), kuid Yandex.Taxi on iseseisev tütarettevõte, mis kuulub lõviosas Yandexile, kuid mille omanikeringis on ka konkurent Uber. Tallinnas on Uber ja Yandex aga konkurendid.

