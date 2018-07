Baltikumi jõukur panustab jõuliselt apteegiärisse

Baltikumi jõukaimale inimesele Nerijus Numavičiusele kuuluv apteegikett Euroapotheca sai kahest suurpangast kokku ligi 200 miljonit eurot krediiti.

Leedus tegutsevad kaks suurimat kommertspanka, Swedbank ja SEB, andsid Euroapothecale kokku 185 miljoni euro suuruse krediidi: Leedu Swedbank panustas 50 miljonit, 42,5 miljonit tuli Rootsi Swedbankilt, 50 miljonit andis Leedu SEB ning 42,4 miljonit Rootsi SEB.

Leedu meedia teatel plaanib Euroapotheca selle rahaga finantseerida oma tegevust välismaal ning refinantseerida aktsionäride krediite.

Tänavu märtsis omandas Euroapotheca üle 300 miljoni euro eest peaaegu 350 apteegist koosneva keti Rootsis ning 24 apteeki Eestis.

Numavičius on investor ja ettevõtja, kes on Eestis eelkõige tuntud Maxima suuromanikuna. Koos oma venna Vladas Numavičiusega panid nad 1992. aastal aluse Leedu suurkontsernile Vilniaus Prekybale, mille all töötavad Maxima, Euroapotheca, Ermitažas ja Akropolis Grupp. Lisaks kuulub Nerijus Numavicusele ka erainvesteeringute fond NDX, mille tegevus on laienenud 18 riiki.

Kuna suur osa Numavičiuse investeeringutest tehakse Eesti kaudu, on ta jõudnud ka Äripäeva Rikaste TOPis kõrgele kohale. 2017. aasta TOPis – mis võtab aluseks vaid Eesti vara – on Nerijus Numavičius 114,3 miljoniga 13. kohal. Nerijus Numavičiust peetakse Baltikumi kõige jõukamaks inimeseks.