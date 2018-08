Vaata suurimaid EASi toetuse saajaid

Äripäev 23. august 2018, 14:00

Viimase 15 aasta jooksul on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetanud 21 316 projekti 1,37 miljardi euroga. Ligi pool toetustest ehk 638 miljonit eurot on läinud ettevõtluse, 504 miljonit eurot elukeskkonna ning 224 miljonit eurot turismivaldkonna arendamiseks.

Maakondade lõikes on Harjumaa ja Tartumaa kogumahult kõige aktiivsemad toetuste kasutajad, vastavalt 104,9 miljonit ja 47,9 miljonit eurot, neile järgneb Ida-Virumaa 39,35 miljoni euroga. Kõige vähem toetusi on läinud Hiiumaale – 3,57 miljonit eurot, suurema osa summast moodustavad kaks projekti - Kärdla Keskväljak ja Tuuletorni elamuskeskus.

Aastail 2014-2020 on olnud 34 tagasinõuet kokku ligi 160 000 euro eest. Võrreldes tagasi nõutud projektide toetusmahtu välja antud toetuste kogumahuga on see 0,05%.

Fakte EASi toetustest aastatel 2004-2018

•Väikseim välja antud toetus: 14 eurot ja 38 senti (koolitustoetus 2004. aastal)

•Suurim välja antud toetus: Meremuuseumi Lennusadama arendamine: 9,2 mln eurot (2010. aastal)

•Veidraim juhtum toetusega soetatud varaga: turismiatraktsiooni osaks olnud kits sõi ära atraktsiooni osaks olnud murutooli ja õunapuud, mistõttu jäi täitmata vara sihipärane säilitamiskohustus viieks aastaks.