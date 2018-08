Ossipenko hanitas prokuratuuri teist korda

NV on usin riigihangetel osaleja Riigihangete registri andmetel sõlmiti 4. juulil vana N&V ja Kohtla-Järve linnavalitsuse vahel tänavate remondi leping. Üle 620 000 eurot maksva hankelepingu täitmise aeg on neli kuud. Lepingupartner N&V kustutati 23. juulil registrist ning samast päevast tegutseb edasi uus N&V. Hankelepingute täitmised on N&V-l praegu pooleli veel ka Tallinna keskkonnaametiga, Sillamäe linnavalitsusega, maanteeametiga, Nõmme linnaosa valitsusega ja Narva soojusvõrkudega. N&V omab ka Ida-Virumaa linnade kaabelvõrkudes levitatavat telekanalit Lites ning 30 000tiraažilist venekeelset nädalalehte Panorama.

Järgneb Härgineni kommentaar:

„Kehtiv riigihangete seadus näeb juba aastast 1995 ette, et ettevõtjatega, keda on karistatud näiteks maksualaste pettuste või korruptsiooni kuritegude eest, on hankijatel keelatud riigihankelepinguid sõlmida. Sama kehtib ka siis, kui karistatud on näiteks ettevõtja juhatuse liiget. Kuna Eesti õigus võimaldab pakkujatel süüdimõistva otsuse lähenedes luua uus ettevõte või vana ettevõtja jagunemise teel n-ö alustada uues kehas, siis jätkavad samad inimesed riigihangetel osalemist ning hankijatel puudub õigus selliseid ettevõtjaid hankest kõrvaldada.

Riigikohtu järjepidev praktika kinnitab samuti, et kui vanast ühingust tulevad uude ühingusse üle töötajad ja seadmed, mille kaudu on uuel ühingul konkreetne teenuse osutamise või muu sarnane kompetents, võib uus ettevõtja tugineda varasema, kohtulikult karistatud ettevõtja kogemusele. Sisuliselt tekib olukord, kus ühingud kõnnivad kehast kehasse, jättes maha kõik pahateod, võttes kaasa vajalikud referentsid riigihangetel osalemiseks.

Küsimusele, kas riigihangete õigus peaks takistama sellist kehast kehasse kõndimist, tuleb vastata aga laiemalt kui üksnes riigihangete õigust silmas pidades. Riigihanke õiguse kontekstis tundub selline keeld muidugi õigustatud – riigihangete kaudu suunatakse igal aastal ettevõtjatele maksumaksja raha, mis võrdub umbkaudselt 25% riigieelarve ehk 2 miljardi euroga. Seega on ühiskonnal õigustatult ootus, et kõikide ühist raha jaotatakse eetiliselt ja ausalt. Teoreetiliselt oleks võimalik lahendusena kaaluda referentside üleminekul varasema paturegistri kaasaminekut.

Samas ei ole võimalik ettevõtjate ühinemise ja jagunemise õigust vaadelda üksnes läbi riigihangete õiguse. Euroopa Liidu õiguse üks alustalasid on asutamisvabadus ning ka Eesti liberaalse majanduse üks olulisi aluspõhimõtteid on, et igal ettevõtjal on õigus kujundada oma majandustegevust, sh otsustada selle üle, millises vormis tegutseda ja kui kaua. Seega tekib küsimus, kas mõne riigihangetes osaleva ebaausa ettevõtja tõttu on mõistlik keelata kohtulikult karistatud ettevõtjatel jagunemast, ühinemast või uut juriidilist keha luua. Praegu puudub Eestis analüüs selle kohta, millised oleksid mõjud Eesti majandusele, kui ühingutel puuduks õigus vastavalt oma vajadusele oma majandustegevust ümber korraldada. Puudub ka selge arusaam selle kohta, kui suur on tegelikult probleem selliste ebaausate ettevõtjatega.

Aeg-ajalt annavad meedias tooni üksikud õiglustunnet väga riivavad juhtumid, kuid sellised juhtumid on praktikas pigem harvad. Statistikat eraldi koostatud pole. Igal juhul tuleks vältida olukorda, kus ühte probleemi, mille suurust täpselt tegelikult ei teata, minnakse lahendama hinnaga, mille suurust me samuti ei tea.“