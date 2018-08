USA uued sanktsioonid viisid rubla langusse

Täna hommikul hakkasid kehtima USA uued, nn Skripalide asja tõttu kehtestatud sanktsioonid Venemaa vastu. See uudis viis rubla langusse.

Moskva börsil on täna hoog sees eurol ja dollaril - esimesed dollaritehingud olid 67,33 ja 67,45 rubla vahemikus (23,5 kopikat kõrgem börsi reedesest sulgemishinnast) ning euro kurss kerkis 78,09 rublale (reedene sulgemishind 72,17 rubla).

Rubla hakkas dollari ja euro suhtes nõrgenema kohe börsipäeva alguses, sest Moskva aja järgi kell 7 hommikul jõustus Venemaa-vastaste sanktsioonide esimene pakett, mis on seotud nn Skripalide juhtumiga tänavu märtsis - USA süüdistab Moskvat bio- ja keemiarelva kasutamises ning rahvusvahelise õiguse rikkumises.

Sanktsioonide esimene, tänasest kehtima hakanud osa keelab täielikult Venemaale eksportida elektroonikaseadmeid ja mitmeotstarbelisi elektroonikakomponente, mille hulka kuuluvad näiteks lennukite pardainfosüsteemi seadmed. Ühtlasi lõpetatakse Venemaale nende kaupade ekspordilubade andmine, mis on seotud rahvusliku julgeolekuga. Need sanktsioonid ei too tõenäoliselt endaga suurt lööki, sest osaliselt need juba kehtivad, kuna relvade eksport Venemaale on juba niigi keelatud, on varem kommenteerinud BBC.

Sanktsioonide teine osa jõustub kolme kuu pärast tingimusel, kui Venemaa ei anna garantiid lõpetada keemia- ja biorelva kasutamine ega võimalda ÜRO ekspertidel kohapeal veenduda keemiarelvade hävitamise protsessis. Sanktsioonide teine osa on märksa karmim ning see näeb ette diplomaatiliste suhete katkestamist ja Vene riikliku lennufirma Aeroflot lendude keelamist USAsse, samuti kahe riigi vahelise kaubavahetuse pea täielikku lõpetamist.

USA uued sanktsioonid on vastus närvimürgi Novitšok kasutamisele Suurbritannia kodaniku Sergei Skripali ja tema tütre Julia tapmiskatse eest. Need on USA poolt esimesed Skripalide rünnakuga seotud sanktsioonid. Varem on Washington selle juhtumiga seoses saatnud riigist välja kümneid Vene diplomaate.