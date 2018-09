Poolakad murravad Eesti vineeriärisse

Paged Group •80aastase ajalooga rahvusvaheline tööstus- ja investeerimiskontsern. •Ettevõtete väärtus on 300–500 miljonit eurot. •Koosneb emaettevõttest Paged S.A. ja tütarettevõtetest viies olulises ärisegmendis: vineer, sisekujundus ja mööbel, teenused ja tehnoloogia, kinnisvara ning muu tegevus. •Kontsernil on vineeritootmise segmendis viis tänapäevast tehast Poolas, mis teeb temast ühe suurima vineeritootja Euroopas. •Selle aasta alguseni oli noteeritud ka Varssavi börsil. •2017. aastal moodustas konsolideeritud käive 206 miljonit eurot ja EBITDA 31,9 miljonit eurot.

Modzelewski sõnul hindab Paged Group kõrgelt Valmose tootmisvõimalusi, mainet ja tugevat turupositsiooni ning tema juhtkonna ja töötajate pädevust. "Eesti on hea turg investeerimiseks. Eesti puhul meeldib mulle eriti see, et siinsed inimesed räägivad mitut keelt, omavad professionaalset juhtimiskultuuri," tõdes Modzelewski. Ettevõtte strateegiline eesmärk on kasvatada Valmose käivet aastas 25% võrra. Mullu ulatus Valmose käive 11,3 miljoni euroni ja EBITDA oli 1,7 miljonit eurot. Uuel omanikul pole ka plaanis muuta ettevõtte juhtkonda, seega jätkab juhtkond samas seisus.

Kaamose omanikel raske müüa

Otsus Valmost müüa tuli nii Kaamos Groupi kui ka kaasaktsionäride jaoks emotsionaalselt raskelt. "15 aastat tagasi, kui osanikud ettevõtte ostsid ning restruktureerimisega alustasid, olid neil suured ambitsioonid ja praeguseks on need mitu korda ületatud," nentis Kaamos Groupi juhatuse esimees Marek Pohla. Valmos on praegu üks maailma suurimaid kasemööblispoonitootjaid, umbes 97% ettevõtte müügist moodustab eksport Kesk- ja Ida-Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ning Aasiasse.

2017. aastal võtsid aktsionärid vastu strateegilise otsuse siseneda Valmose jaoks uude valdkonda – vineerispooni tootmisesse. "See oli Valmosele uus väljakutse nii investeeringute kui ka turgude vallutamisel. Alustati samm-sammult ning esimene aasta läks igati ootuspäraselt," märkis Pohla. "Siis aga tuli meile "kosja" vineerispooni tootmise üks turuliidreid – Paged Group – ning oleks olnud ebamõistlik keelduda nende niivõrd ambitsioonikate plaanide ja agressiivse visiooniga kaasa minemast."

Pohla leiab, et otsus on kasulik nii Valmosele, kes saab veel kiirema süsti ettevõtte arengusse, kui ka Paged Groupile, kes saab Valmosega kaasa nende jaoks uue turu kasemööblispooni tootmise kaudu. "Oleme väga tänulikud Valmose juhtkonnale ja kõigile töötajatele märkimisväärse panuse eest tehase senisesse tegevusse ning soovime neile kõigile uue omaniku toel kõrget lendu," märkis Pohla.

Paged Groupi soov on tugevdada Valmose kui piirkonna juhtiva spoonitootja positsiooni oma tegevusmahu jõulise kasvatamisega. "Meil on potentsiaali oma tootmismahtu viie aasta jooksul kolmekordistada ja oleme kindlad, et Paged Groupi toetusega me selle eesmärgi ka saavutame," ütles Valmose tegevjuht Heiki Vahermets. "Võtame sellise tunnustatud strateegilise partneri nagu Paged Group sisenemist kui parimat tõestust, et meil on hea turupositsioon, oleme äriliselt tulemuslikud ja meil on potentsiaali edasiseks arenguks."