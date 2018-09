Väiksematel joogitootjatel läheb raskeks

Võrreldes varasema aastaga suutis kasumit kasvatada alla 50% ettevõtetest. Kõige paremini läks A. Le Coq ASil, mille kasum küündis üle 14 miljoni euro. Kuigi eelmise aastaga võrreldes langes ettevõtte kasum paari protsendi võrra, ollakse siiski riigi alkoholipoliitikast tekkinud ebakindlusest hoolimata tulemusega rahul. Head majandustulemused lubavad ettevõtte juhtkonnal teha aktsionäridele ettepaneku eraldada juba neljandat aastat järjest dividendide jaotamiseks 14,5 miljonit eurot.

Viru Õlu võitleb suure kahjumiga

Suure kahjumiga paistis silma Viru Õlu AS, kelle kahjum ületas 1,2 miljoni euro piiri. Ettevõte nentis ka oma majandusaasta aruandes, et tulemus on äärmiselt ebarahuldav. Negatiivse tulemuse põhjusena tuuakse välja Eesti turul valitsev tugev konkurents ning asjaolu, et ettevõttel ei ole siiani õnnestunud suurendada müüki eksporditurgudel. Järgmisel aastal keskendub ettevõte positsiooni säilitamisele siseturul ja müügi suurendamisele eksporditurgudel.

Kasumit kaotasid enim valdkonna tipud Liviko AS ja Altia Eesti AS. Liviko juht Janek Kalvi ei näe olukorra paranemist. „Pisut raske on uskuda kergekäeliselt väljahõigatud loosungeid, millega lubatakse aktsiisimäärasid oluliselt langetada. Eriti kui ei ole välja pakkuda alternatiivset tuluallikat esimesel aastal tekkiva maksuaugu lappimiseks. Ilmselt ei tule kulukatest lubadustest puudust ka nendel valimistel, küll aga tuleb puudus katteallikatest. Jäävad ka küsimused, millal, kui palju ja millistel alkoholiliikidel soovitakse aktsiise langetada,“ rääkis ta.

Väike Põhjala pakub parimat palka

Raskused ja efektiivsuse otsimine paistab välja ka sellest, et töötajate arv valdkonna ettevõtetes on viimastel aastatel pidevalt langenud, kusjuures 2016. aastaga võrdluses langes möödunud aastal töötajate arv peaaegu 8% võrra. Varasematel aastatel on tööjõu vähenemise numbrid olnud oluliselt tagasihoidlikumad.

Ainult kolmes ettevõttes ulatub töötajate arv üle 100, kusjuures neis kolmes ettevõttes töötab 60% kogu valimisse valitud ettevõtete töötajatest. Suurima töötajate arvuga ettevõte oli A. Le Coq AS. Järgnesid Saku Õlletehase AS ja Liviko AS, kusjuures kõik kolm olid ka enim töötajaid kaotanud ettevõtete edetabeli eesotsas.