Vastuolulise Nord Stream 2 merrelaskmine edeneb

Äripäev 22. september 2018, 13:03

Suvel algasid Nord Stream 2 gaasijuhtme ehitustööd, mille hiiglaslike ehitustööde hange kuulutati välja napp aasta pärast seda, kui Venemaa oli Krimmi enda omaks kuulutanud.

Läänemere põhjas kulgev gaasijuhe tooks gaasi otse Venemaalt saksamaale, jättes muud riigid kõrvale, nende seas ka Ukraina, kustkaudu praegu suur osa gaasi Saksamaale jõuab, kirjutab Helsingin Sanomat, kes käis gaasitoru ehitus vaatamas.

Soome on võtnud seisukoha, et gaasijuhe on majanduslik ettevõtmine, sellesse suhtutakse ka teisiti, kirjutab leht. Poola ja Balti riigid tuletavad meelde poliitilisi põhjuseid, Taani on keelanud juhtmel oma majanduspiirkonna veeala läbida, Euroopa Liit on kõikvõimalike juriidiliste viisidega ehitust raskendada. Nüüd on gaasijuhtme ehitusel osalevatel ettevõtetel oht langeda USA sanktsioonide alla.

Sellest hoolimata käib Saksamaa rannikul töö gaasitoru paigalduslaeval Castoro Dieci, mis on nagu veepealne tehas. Kuigi meeskond töötab ööpäev läbi, edeneb gaasitoru panek Saksamaa madalas rannikuvees ööpäevas 300-500 meetri võrra.