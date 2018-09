Magalates valitseb parkimisanarhia

Autolembus on tekitanud magalapiirkondades parkimiskohtade nappuse tõttu paraja anarhia, mis võib keerata kihva ka korteri müügi, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Egon Juhanson.

Tema sõnul on parkimisprobleem püsinud juba aastaid ning selle põhjuseid on kolm: vanemad piirkonnad ei ole planeeritud suurt autode hulka vastu võtma, peredes on tihti rohkem kui üks sõiduvahend ning suhteliselt ebapopulaarne ühistransport, mis ei meelita autoinimesi bussidesse. Juhansoni sõnul lisab vürtsi veel asjaolu, et paljudes piirkondades pole lubatud maja sissesõiduteele paigaldada tõkkepuud ja see toob olukorra, kus olemasolevaid kohti võivad ära võtta teiste majade elanikud või nende külalised.

Uusarendustes on parkimine üldiselt parem, kuid reeglina on ette nähtud 1,2 parkimiskohta korterile, mida on Juhansoni hinnangul kindlasti vähe.

Tema sõnul võib segadus parkimiskohtadega takistada korterite müüki. "On juhuseid, kus ostuhuviline on tehingust loobunud, sest parkimiskohtadega toimuv on talle arusaamatu. Samuti võib see probleem mõjutada ka korteri hinda. Markantsematest näidetest võib esile tuua selle, kuidas huviline on läinud õhtul kell 10 maja ümber luurele ning näinud, et erinevalt päevasest ajast valitseb seal täielik kaos ning võimalus hilisemal ajal autole kohta leida on võimatu. Loomulikult ei lähe sellisel juhul tehinguks," nentis ta.