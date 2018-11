Riik lausjälgimisest loobuma ei rutta

Eesti seadused sideandmete säilitamisel ja Euroopa Liidu kohtuotsused on aegamisi läinud eri teid. Foto: Andras Kralla

Kõigi mobiiliomanike asukoha- ja kõneandmete salvestamine ei ole Euroopa kohtupraktikaga kooskõlas ning tuleks üle vaadata, möönab uut seaduseelnõu koostav justiitsministeerium, kriitikute jaoks jääb arusaamatuks, miks kõige suuremaid privaatsusrikkumisi päevapealt ei kaotata.

"Muudatustega soovib justiitsministeerium kindlustada, et sideandmete säilitamise ja kasutamise proportsionaalsus on väljaspool kahtlust ning õigusraamistik on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse arengutega," selgitas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika talituse nõunik Julia Antonova.

Euroopa Liidu õigus ja Euroopa kohtute praktika on arenenud hoopis teises suunas kui Eestis 2008. aastast kehtiv nõue säilitada kõiki andmeid üks aasta. Proportsionaalseks ei peeta kõigi sideandmete säilitamist, sest see annab inimeste kohta liiga täpse profiili, samuti on arusaamatu, miks Eestis ka kõige tühisemateks menetlusteks on võimalik neid andmeid kasutada, loetleb praeguse säilituskorra pikaaegne kriitik ja Soraineni vandeadvokaat Carri Ginter.

Tähtaeg teadmata