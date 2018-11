Advokatuur keeldub EKREga debateerimast

Äripäeva raadio selle nädala saade "Poliitikute töölaud" lahkab EKRE valimislubadust viia läbi kohtureform. Paraku mõjutas selle nädala saadet üsna palju esmaspäevane EKRE miiting Toompeal, kus miitingul osalejad sattusid rüselusse Indrek Tarandiga.

Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikvi sõnas, et nende liidule on vastuvõetamatu, et EKRE ei mõista oma miitingul toimunud vägivalda üheselt hukka. Foto: Andras Kralla