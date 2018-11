Arendajaid ahistav parkimiskohtade nõue võib saada lahenduse

Lumi Capitali juhtivpartner Martin Rekor Manufaktuuri üürimajade parkimiskohal. Nendes majades nõuti Iga korteri kohta keskmselt 1,1 parkimiskohta. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnas on jäänud pikalt muutmata nõue, mis käsib kesklinna kortermaja ehitades ehitada iga korteri kohta vähemalt 1 parkimiskoht. Nüüd on aga hakatud arutama selle muutmist.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ignar Fjuk ütles intervjuus Äripäevale, et ametis on algatatud parkimise uue korra eelnõu koostamine. Sellega avaneb arendajate jaoks lootus, et korterite arvu ja suurusega seotud parkimiskohtade nõue saab lahenduse.

Korteriostjad kõiki nõutud parkimiskohti ära ei osta

Praegu peab arendaja linnakeskusesse kortermaja ehitades tegema iga korteri kohta keskmiselt 1 kuni 1,2 parkimiskohta. Lasnamäel nõutakse Lumi Capitali juhtivpartner Martin Rekori sõnul 1,4 parkimiskohta korteri kohta.