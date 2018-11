Ignar Fjuk: mõnel on tahet olla lobistide esirinnas

Tallinna linnaplaneerimise ametit juhtima asunud Ignar Fjuk tõdes, et ametnikud eelistavad otsuseid pigem ise mitte vastu võtta ja lükkavad otsustamise komisjonidele. See on tema sõnul enesekaitse konfliktsete arendajate ning korruptsiooniohtlike olukordade eest.

Fjuk mõistab enda sõnul nüüd paremini, mis on ja millest tuleb see bürokraatia, mida ta varem arhitektina koges. Tema sõnul on bürokraatia üks selliseid mehhanisme, mis aitab korruptsiooni ära hoida, ent samas võib muuta selle avastamise ka raskemaks. Reformierakondlasest Fjuk kuulus aastatel 1991–1993 ka Keskerakonda.

Järgneb intervjuu Ignar Fjukiga.

Millise pilguga te näete nüüd ettevõtjaid siinpool, siin ametis olles?