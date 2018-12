Metsavedu saartelt on tõusuteel

Saaremaa liini parvlaev Piret Foto: TAIRO LUTTER, Eesti Meedia/Scanpix

Suursaarte ja mandri vahel seilavatel praamidel kasvab kiirelt veokite arv, paranenud on nii saarte majandusseis ning hoogu annavad ka kõrge puiduhind.

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabli märkis praamiliikluse statistikat kommenteerides, et saarte ettevõtlusmaastik on mitmekesisemaks ning aktiivsemaks muutunud.

„Kindlasti on oma roll siin kõrgetel puiduhindadel, mis on hoogustanud metsaveokite liikumistihedust, kuid arvatavasti on samavõrd mõjutanud veoautode liikumist saarte majandusruumi üldine hea seis, hiljutised suured välislepingud Baltic Workboatsil, Incapil ja mitmetel teistel ettevõtjatel ning arvestatavad taristuinvesteeringud näiteks Hiiumaa teedesse ja lennujaama," ütles ta pressiteate vahendusel.

TS Laevad vedas novembris Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel kokku 21 833 veokit ja haagist, mida on 24 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

Rohuküla-Heltermaa liinil liikus novembris kokku 5846 veokit ja haagist, mida on 49 protsenti rohkem kui mullu sama kuul. Virtsu-Kuivastu liinil vedas TS Laevad 15 987 veokit ja haagist, mida on võrreldes eelmise aasta novembriga 17 protsenti rohkem.

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabli sõnul on sel aastal veokite ja haagiste arv pidevalt kasvanud. „Kõige vähem on tänavu kasvanud suurte sõidukite arv Virtsu-Kuivastu liinil septembris, 10 protsenti ja Rohuküla-Heltermaa liinil aprillis, 23 protsenti.“

TS Laevad teenindas 11 kuuga 2,15 miljonit reisijat ja 933 000 sõidukit, mida on vastavalt 2,8 ja 4,6 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.