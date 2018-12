Raadiohommikus: küberpettused ja kommunikatsioonituru seis

Küberpetujuhtumite trendidest, levinud probleemidest, konkreetsetest näidetest ja lihtsatest lahendusest räägib Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Foto: Andres Haabu

Eelmisel nädalal kirjutas Äripäev küberpettustest, millega Eesti ettevõtted silmitsi seisavad. Lugu keskendus õngitsuskirjadele, tegelikult on petujuhtumite ulatus laiem.

Petujuhtumite trendidest, levinud probleemidest, näidetest ja lihtsatest lahendusest räägime Telia ärikliendi üksuse direktori Tarmo Kärsnaga.

Lisaks on külas Ain Aaviksoo, kellest sai küberturvalisuse ettevõtte Guardtime juht. Varem pidas ta sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri ametit ning viimased kaks kuud töötas Guardtime'is meditsiinivaldkonna juhina. Uurime tema plaane ja seda, milliseid plokiahela tehnoloogial põhinevaid lahendusi ettevõtte arendab.

Põhjamaade ärinõustamisettevõte Miltton Grupp omandas 95% osaluse Kristi Liiva kommunikatsioonibüroos JLP. Mida tähendab kahe kommunikatsioonibüroo ühinemine ning mis toimub kommunikatsiooni- ja reklaamiturul Eestis? Intervjuu annab Miltton Eesti juhtivpartner Annika Arras.

Stuudios on saatejuht Alyona Stadnik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Kohtuvaidlustega seoses on Eestis viidatud kahele probleemile – kohtumenetlused võtavad kaua aega ning erinevad kohtunikud võivad sarnastes vaidlustes langetada risti vastupidise otsuse. Kuidas kohtumenetlusi kiirendada ning kohtuotsuste kvaliteeti parandada, räägivad saates Harju maakohtu esimees Meelis Eerik ja advokaadibüroo Triniti partner Erki Vabamets. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Go Travel korraldab 2019. aasta detsembris reisi "Antarktika Timo Paloga". Sellest, kes seal elavad, kuidas sinna saab, mida kohapeal tehakse, kas Antarktika asub "levist väljas", mida sealt kaasa tohib tuua ja kellele reis mõeldud on, räägib Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli. Küsib Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Aasta viimases saates otsitakse vastuseid 2018. aastal esile kerkinud autondust puudutavatele küsimustele, mis ühel või teisel põhjusel on jäänud lõpuni lahti rääkimata. Mis on WLTP, millised ohud varitsevad pruugitud auto ostmisel, milleni on viinud ülipikaks veninud hooldevälp jne. Stuudios on AMTELi juht Arno Sillat ja Auto Forte juhatuse esimees Raido Toonekurg. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00–16.00 "Fookuses". Külas on Teaduspark Tehnopol Inkubaatori juht Martin Goroško, kes räägib, kuidas Tehnopol Startup Inkubaatori Eesti ja Euroopa parimad ärimentorid Eesti start-up’idele ekspertabi osutavad, kuidas Tehnopoli start-up-kiirendi abil investoreid leitakse, millised idufirmad tööjõudu vajaksid, millist potentsiaali näeb ta uutes tulijates, kuhu tehnoidude buumiaeg viib ning paljust muust. Saadet juhib Liis Amor.

Kuulake raadiot otse siit.