Riia linnafirmat raputab suur korruptsioonijuhtum

Riia. Foto: Joakim Klementi, Postimees/Scanpix

Lätis pidas korruptsioonivastase võitluse büroo kinni Riia linnatranspordifirma Rīgas Satiksme praeguseks juba endise juhi leon Bemhensi, kirjutab Dienas Bizness.

Infoagentuuri LETA mitteametliku info järgi on Bemhensi arest seotud ettevõtte hangetega, mille kohta on algatatud kriminaalasi. See puudutab madalapõhjaliste trammide hanget 2016. aastal summas 62,6 miljonit eurot, trollibusside hanget aastal 2013 summas 131,6 miljonit eurot ja sama aasta busside hanget summas 75,8 miljonit eurot.

Kriminaalasi järgnes koostööle Poola korruptsioonivastase üksusega, mille tulemusena peeti kinni kokku kaheksa inimest, kuus Lätis ja kaks Poolas.

Kohus kinnitas viie kahtlusaluse kinnipidamise kuuest selles asjas.