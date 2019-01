Raadiohommikus: miks Soomes on parem äri ajada?

Helsingi äritänav Foto: Scanpix

Mis on Soome ärikeskkonna eelised võrreldes Eestiga ja kuidas saaks Eesti kaotatud edumaa tagasi teha, sellest räägime advokaadibüroo Sorainen partneri Paul Künnapiga neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Kui viis aastat tagasi oleks minult küsitud, kumba riiki ettevõte asutada, oleksin kõhklemata saanud siiralt Eestit soovitada. Praegu on aina enam olukordasid, kus pean pigem Soomet soovitama," ütles Künnap.

Saate teine külaline on ettevõtlusminister Rene Tammist, kellega räägime, millest sõltub regulaarse lennuliini loomine Tallinna ja Dubai vahel ning mis on alanud aastal ettevõtlusministrile kõige põletavamad ning kiireid lahendusi ootavad probleemid. Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga vaatame aga üle, mida prognoositakse algaval aastal finantsturgudele.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

11.00–12.00 "Isemajandav Eesti"*. Saates tuleb juttu sellest, kas karistusõiguslikud käsud ja keelud toetavad või ahistavad majandustegevust, kas riigi sunnijõu rakendamise võimalused on piisavad või ülemäärased ning mida võiks seaduseandjalt ja -rakendajalt oodata, et karistusseadustikust oleks ettevõtluse ja Eesti elu edendamisel kasu. Saates osalevad riigi peaprokurör Lavly Perling ning advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vaidluste lahendamise valdkonna juht Arne Ots. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Luubi all". Äripäeva uuriva toimetuse saade teeb kokkuvõtte läinud aasta tähtsamatest lugudest, millest enamik kirjeldas korruptsioonimaigulisi juhtumeid. Toimetus valis välja paarkümmend põletavamat teemat ja ajakirjanikud kirjeldavad nende lugude tagamaid. Stuudios on ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Birjo Must, Marge Väikenurm ja Koit Brinkmann.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Uue aasta esimeses saates teeme tagasivaate möödunud aasta novembri lõpus toimunud konverentsile Põllumajanduse Äriplaan. Sõna saavad kõige olulisemate sektorite, piimanduse ja teraviljakasvatuse esindajad. Metsaküla Piim ASi juht, aasta põllumehe tiitli pälvinud Jaan Metsamaa lahkab saate esimeses osas piimanduse hetkeolukorda ja prognoosib oma ettevõtte tegemiste kaudu, milline võib tulla 2019. aasta piimatootjale. Teises saateosas teeb teraviljakasvatusest kokkuvõtte ning vaatab tulevikku Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees, Rabavere Farm OÜ juht Olav Kreen.

* – kordussaade

