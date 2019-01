NASA visuaalstrateeg: isegi avastus Marsil ei tekita enam huvi

USA kosmoseagentuuri NASA visuaalstrateeg David Delgado rääkis Robotexil Äripäevale parimast kampaaniast, mis sündis üldse ilma müügimõtteta.

Kui varem naelutas Kuul maandumine inimeste pilgud tundudeks telerite ette, siis nüüd annab avastusest Marsil märku üks säuts, mis peagi kaob.

USA kosmoseagentuuri NASA visuaalstrateeg David Delgado rääkis Äripäevale, et tänapäeval on väga raske inimeste tähelepanu saada, sest neid üllata enam pea miski. Siiski ei ole see võimatu.