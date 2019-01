Alko1000 tegi vägeva käibehüppe

Valkas asub alkoholipood Alko 1000. Foto: Andras Kralla

Alko1000 tegi mullu võimsa käibekasvu - kui esimese tegevusaasta käive oli 17,2 miljonit eurot, siis 2017. aastal kasvas see üle kahe korra, küündides ligi 40 miljoni euroni, kirjutab Postimees.

Läti piiri ääres nelja poega esindatud Alko1000-l on plaanis tänavu ka Riias uus kauplus avada. Põhjus seisneb selles, et Riias on toidu ja alkoholi hinnad laes.