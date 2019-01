Hiina võib investeeringud Silicon Valleysse lõpetada

Huawei. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina keskpanga endine ametnik on öelnud, et Huawei potentsiaalse spioneerimisskandaali valguses võib Hiina lõpetada ära kõik investeeringud Silicon Valleysse.

Hiina tehnoloogiagiganti Huaweid, mis toodab lisaks telefonidele ka telekomiseadmeid, süüdistatakse teadupärast selles, et ettevõte spioneerib kasutajaid. Seetõttu on mitu lääneriiki plaaninud, et kehtestavad Huawei seadmete kasutamisele piirangud.

Huawei ümber toimuv tuleb ajal, kui mängus on veelgi suuremad panused – Hiina ja USA püüavad kokku leppida kaubandusküsimustes, mis on pannud kahte riiki teineteisele tariifidega lajatama. Kuna USA on süüdistanud Hiinat intellektuaalse omandi varastamises, on kõneldud, et ehk ootab maailma ees laiaulatuslik tehnoloogiasõda.

Hiina keskpangas ning ka Rahvusvahelise Valuutafondi juures töötanud Zhu Min ütles CNBC-le, et tehnikasõjas on kõik osapooled väga seotud, sest USA raha liigub kõikjale üle maailma ning Hiina oma samuti. „Aga ma saan öelda, et pärast Huawei sündmusi peatub kogu rahavool Silicon Valleysse,“ ütles ta.

Baidu, Alibaba ja Tencent on Silicon Valley ühed suuremad investorid. Näiteks on Tencentil 40protsendine osalus ettevõttes Epic Games, mis toodab kuulsat mängu Fortnite.

Huawei juht Liang Hua ütles Davosi majandusfoorumil, et Huawei võib loobuda lääneriikides tegutsemast, kui ettevõtte tegevust piiratakse. Tema sõnul jälgib Huawei regulatsioone kõikjal, kus ettevõte tegutseb.

Kui foorumil küsiti, kas see kõik võiks päädida sellega, et Hiina lõpetab raha panustamise Silicon Valleysse, ütles Hony Capitali juht ja asutaja John Zhao, et ilmselt küll.