Raadiohommikus: Hiina kõike nägevad silmad ja kuidas arendada e-riiki

Hiina president Xi Jinping. Foto: Scanpix Jaga pilti:

Teisipäeva hommikul keskendub Äripäeva hommikuprogramm peaasjalikult meid ümbritsevale virtuaalruumile. Saates räägib agiilsest tarkvaraarendusest Kristo Vaher, keda kutsutakse ka Eesti tehniliste operatsioonide juhiks ehk e-Eesti CTOks.

Samuti tuleb stuudiosse RapidSecurity juhatuse esimees Vallo Põldma, kes selgitab, kuidas suur vend Hiinast võib meid juba praegu jälgida.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Teisipäevases saates võtavad Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik, Liina Laks, Anu Lill ja Indrek Mäe vaatluse alla hooga käimas oleva ettevõtete tulemuste hooaja. Vaatame üle peamised jaanuarikuised arengud turgudel ning arutleme muutuste üle investor Toomase portfellis. Teeme kuulajatele puust ja punaseks, kuidas investor Toomas LHV aktsia ostuni jõudis ning mida investeeringult on loota.

13.00–14.00 „Eetris on Tallinna Ülikool“. Seekord on külas Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur ning randade ja rannikumere geoloog Hannes Tõnisson. Saates räägime muu hulgas, kuidas ta suudab professionaalsel tasemel täpset ralliilma ette ennustada, mida maailmamere tõus endaga kaasa on toonud, kuidas kliima soojeneb, mil moel maandada looduslikke riske majandustegevuse käigus, kasutades teadust ja eelkõige just geofüüsikalisi meetodeid ning kuidas Talsinki raudteetunnel mõjutaks Läänemere seisukorda. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 „Äripäeva fookuses“. Kui tavaliselt näeme Andrus Vaarikut laval maski taga, siis selles saates räägib Vaarik ausalt ära, kes tema ise päriselt on. Presidendilt teenetemärgi pälvinud näitlejal käis linnateatris külas Gaselli kongressi programmijuht Kati Suun, kes otsis vastused küsimustele, kas südamel on poliitikas kohta ja milles peitub õnn. Andrus Vaarikut näeb laval 13. veebruaril Kultuurikatlas Gaselli kongressil.

Kuula raadiot otse SIIT.