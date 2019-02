Seli kilepakenditootjal vahetus pikaaegne juht

Kilepakenditootjat Estiko-Plastar neliteist aastat juhtinud Triin Anette Kaasik (pildil) lahkus reedel ametist, uueks juhiks sai Eveli Opmann.

Neliteist aastat Estiko-Plastarit juhtinud Triin Anette Kaasiku ametiaeg sai möödunud nädalal läbi ning tehase juhtimise võttis üle praegune müügidirektor ja juhatuse liige Eveli Opmann, teatas ettevõte.

Estiko nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on 14 aastat on olnud teguderohke aeg. "Triin on suutnud kasvatada ühtehoidva meeskonna, kes on saanud edukalt hakkama erinevate väljakutsetega," lausus Seli.

Triin Anette Kaasik ütles, et hindab saadud kogemust kõrgelt. "Olen uhke, et minu 4 ametiaega on olnud väga põnevad, pingelised ja edukad. Investeeringud tehnoloogiasse ja inimestesse on vilja kandnud. Nüüd on aeg edasi liikuda," lausus Kaasik.

Eveli Opmann on Estiko kontserni heaks töötanud aastast 2002, millest viimased kolm aastat vastutanud Estiko-Plastari müügitegevuse eest. „Eveli teadmised ja pikaajaline kogemus suudavad kindlasti ettevõtet edasi viia senini edu toonud kursil,” lisas nõukogu esimees.

Estiko-Plastar on üks juhtivatest kilepakenditootjatest Baltikumis. Ettevõte ekspordib 70% toodangust, peamiselt Skandinaaviasse, Baltikumi ning Islandile. Firma annab tööd 154-le inimesele. Estiko-Plastar kuulub Estiko Gruppi ning on osa kontsernist AS Rondam Grupp.

Estiko-Plastar AS müügitulu oli 2017. aastal 28,28 miljonit eurot. Tähtsaim müügiturg oli Eesti (9,48 miljonit eurot), seejärel Läti (3,24 miljonit eurot), Rootsi (2,86 miljonit eurot) ning Taani (2,39 miljonit eurot). Ärikasum oli 1,72 miljonit eurot.