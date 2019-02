Leppeta Brexit võib tuua topelt sotsiaalmaksu

Leppeta Brexiti korral võib juhtuda, et ajutiselt Suurbritannias töötavad eestlased ning ka ajutiselt Eestis töötavad britid peavad hakkama sotsiaalmaksu topelt maksma. See probleem puudutab väga väheseid, näiteks ei ole see seotud Monesega, ütles ettevõtte juht Norris Koppel. Foto: Liis Treimann

Jaga pilti: