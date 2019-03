Padar: EKREt on kiiresti võimule vaja

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar täna. Foto: Andras Kralla

Sotsiaaldemokraat ja endine rahandusminister Ivari Padar arvab, et oleks väga hea, kui EKRE läheb valitsusse, sest siis kõik näevad, mida see partei on tõeliselt väärt.

"EKREt on kindlasti kiiresti võimule vaja. Opositsioonis toimub pidevalt säutsumine, kritiseerimine. Asja tegemine näitab, kes ja mis sa oled."

Äripäeva küsimusele, kas ta mõtleb seda, et EKRE läheb valitsusse, kukub läbi ja kõik näevad, mis partei see on, vastas Padar: "Kui on tublid mehed ja tõestavad ennast – müts maha. Aga igal juhul on võimul olemine on see koht, mis näitab, mis on ühe või teise erakonna sisu."

Tema arvates on võimalik, et selsamal põhjusel võib EKRE üritada koalitsioonis osalemises loobuda ja olla nagu LDPR Venemaal. "Üks variant ongi see, et nad kavatsevad neli aastat opositsioonis istuda ja mitte midagi teha."

Mis puutub tulevase koalitsiooni, ennustab Padar, et see tuleb pigem kahe parteiga, kuna kolmeliikmeline koalitsioon on tema jaoks liiga "õhuke". "Kui sul on ainult 51-52 häält, siis niimoodi ei saa. Kahe suurima partei koalitsioon on loogilisem," ütles ta, lisades, et mitte mingit katastroofi Reformi-Keskerakonna koalitsiooni puhul ei juhtu.

Mis puudutab sotside tulemust, siis Padar arvab, et on ootuspärane, kui see ei ole rõõmustav.

"Enne valimisi prognoositi tulemust 10 ja 15% vahel. Selles vahemikus tulemused ongi. Väga rõõmustatud me ei ole. Aga midagi šokeerivatki pole ka. Võib täitsa niimoodi olla, et oleme opositsioonis. See juhtus varem ka. Не в первый раз (mitte esimene kord – toim.)," ütles Padar venekeelse ajakirjanikule.