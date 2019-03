Saar: raha ja tulemuse vahel on tugev seos

Keskel kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Andras Kralla

Sotsiaaldemokraadist kultuurministri Indrek Saare jaoks suur üllatus oli Reformierakonna võimus võit. Partei sai 28,8% häältest ja 34 mandaati.

"Ma kindlasti ei oleks arvanud, et Reformierakond võidab nii suurelt. See oli minu jaoks suur üllatus," ütles Indrek Saar.

Selle üllatuse põhjused olid erinevad, aga Saar tõi välja kaks asja: vene-eesti teema ja parem distsipliin Reformierakonna valijate hulgas.

"Viimasel ajal tuli vene-eesti teema seoses Kohtla-Järve kooliga. Ja veel, võib-olla, ka mingil hetkel olid Keskerakonna toetajad liiga kindlad, et neil läheb hästi. Ja siis nad ei tulnud välja. Reformierakonna pooldajad tulid paremini välja. Kui me vaatame neid ringkondi, kus Keskerakond on traditsiooniliselt tugev, siis valimisaktiivsus oli pigem madal."

Saar konstateerib, et Reformierakonnal on nüüd kolm võimalust moodustada koalitsioon. Esimene – Keskerakonnaga (60 häält). Teine – Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega (56 häält). "Matemaatiliselt näeb välja ka EKREga," lisab Saar.

Vastates küsimusele, kas potentsiaalse koalitsiooni Reform-Isamaa-Sotsialdemokraadid moodustamine näitaks, et valimised ei läinudki Sotsiaaldemokraatide jaoks nii halvasti, juhtis Saar tähelepanu kahe asjale. "Esiteks, see koalitsioon tuleb veel moodustada. Teiseks, kui suure osa oma plaanidest suudab partei koalitsioonis teostada, sõltub ikkagi häältenumbrist," rääkis Saar.

Enda erakonna ebaõnnestumist Saar seletab kahe põhjusega: sõnum ja raha. Saar ise riigikokku ei pääsenud oma 1331 häälega, mida oli 613 võrra vähem kui eelnevatel valimistel.

"Esimene tõdemus on see, et me oleme oma sõnumitega oma potentsiaalsetest valijatest mööda rääkinud. Teiselt poolt, kui me vaatame kampaania mahte, siis, mis siin salata, me ei ole selle tabeli eesotsas. Reklaamiraha ja tulemuse vahel on väga suur korrelatsioon Eesti poliitikas," ütles ta.