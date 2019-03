Volvo hakkab autode tippkiirust piirama

Volvol on eesmärk: ei ühtki hukkunut aastas 2020. Foto: Volvo

Volvo hinnangul ei taju juhid suure kiirusega kaasnevaid ohte ja seega piirab Volvo uute autode sõidukiiruse alates järgmisest aastast 180 kilomeetriga tunnis, teatas Volvo.

Autotootja seab eesmärgiks, et alates aastast 2020 ei hukku keegi Volvos ega saa tõsiselt vigastada.

Volvo uuringud on leidnud kolm ohukohta, mis takistavad selle eesmärgi saavutamist, ja nendest kõige olulisem on suur kiirus.

Volvo turvalisuse eest vastutava spetsialisti Jan Ivarssoni sõnul ei taju inimesed kiirusega kaasnevaid ohte. „Me mõistame madude, ämblike ja kõrgustega seotud ohte, aga mitte kiiruse tekitatud riski. Juhid sõidavad tihti liiga kiiresti ega sobita liikumiskiirust liiklusoludele või enda juhtimisoskusele vastavaks. Meil tuleb toetada õigemat käitumist ja aidata inimestel mõista kiiruse ohte,“ vahendas pressiteade Ivarssoni sõnu.

Suure kiiruse kõrval on turvalisusele veel kaks suurt probleemi: purjuspäi sõitmine ja keskendumise hajumine. Autojuhid, kelle keskendumist segab telefon või mõni kõrvaltegevus, on liikluses suur oht. Volvo hinnangul on sellised juhid mõnel juhul sama ohtlikud kui purjus juht.