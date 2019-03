Kütusefirmad ja vedajad: aktsiis Läti tasemele

Neljapäevases hommikuprogrammis käis külas Eesti õliühingu juht Magnus Braun. Foto: Liis Treimann

Diiselkütuse aktsiisi võiks minimaalselt langetada Läti tasemele, lausus Eesti õliühingu juht Magnus Braun Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Brauni sõnul on see peamiseks sõnumiks täna pärastlõunal toimuval pressikonverentsil, kus osalevad Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) president Einar Vallbaum, Olerexi aktsionär Antti Moppel, AS Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht ning Eesti Õliühingu juhatuse liige ja Orlen Eesti juht Siret Liivamägi.

„Jaa, see asi võiks läbi minna küll,“ vastas Braun saatejuhi küsimusele, kas selline aktsiislangetus võiks uues valitsuses läbi minna. „Nüüd, mil võimule tulevad erakonnad on saanud valijatelt uue mandaadi, on väga hea võimalus midagi tõsiselt ette võtta.“

Brauni sõnul mõjutab diiselkütus pea kõikide tootegruppide lõpphindu Eestis. „Selle langetuse mõjul toodete hinnad alaneksid ja see stimuleeriks majandust,“ lisas ta.

Diiselkütuse aktsiis on Eestis 44 senti liitrilt, Lätis 37 senti.

Kuula tervet hommikuprogrammi Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.