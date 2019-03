Swedbank blokeeris töötajatel Rootsi ajakirjanikele vihjete andmise

Swedbanki pressiesindaja sõnul ei ole SVT vihjesaidi blokeerimisel seost hilljuti kerkinud rahapesukahtlustusega. Foto: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Swedbank on blokeerinud võimaluse oma töötajatel anda vihjeid läbi Rootsi rahvusringhäälingu SVT krüpteeritud vihjesaidi, kirjutab SVT. Panga sõnul peitub põhjus soovis kaitsta klientide andmeid.

Swedbanki pressiesindaja Gabriel Francek Rodau kinnitas, et informatsioon vastab tõele, et panga töötajatel pole töötundide ajal võimalik kasutada SVT vihjelehte, kuid selles pole midagi uut ning sarnaselt on mitmed teisedki veebilehed blokeeritud. Rodau sõnul on blokeering seotud ka pangasaladuste hoidmise ning GDPR normide täitmisega. Ta lisas, et on keelatud vahendada klientide informatsiooni kolmandatele osapooltele.