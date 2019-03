Kui kaua on valitsuse moodustamiseks aega?

Valitsuse moodustamiseks on tavaliselt kulunud pisut üle kuu. Foto: Andras Kralla

Vastavalt Eesti seadustele on riigikogus esindatud parteidel aega koalitsiooni leidmiseks ja valitsuse moodustamiseks viis nädalat alates parlamendi uue koosseisu kokku tulemisest.

Täpsemalt tuleb valitsus kokku panna vana valitsuse tagasi astumisel, aga see sünnib automaatselt uue koosseisu kokku tulemisel. Esimese istungi kuulutab välja president ning see leiab aset 10 päeva pärast valimustulemuste välja kuulutamist, mille toimumisaeg omakorda sõltub kõikvõimalikest vaidlustustest. 2019. aasta parlamendivalimiste tulemuste kohta on näiteks Elurikkuse erakond ja erakond Eestimaa Rohelised palunud elektroonilisel teel antud häälte üle lugemist.