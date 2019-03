Keskerakond ütles Reformierakonnale ära

Jüri Ratas saabub Keskerakonna juhatuse koosolekule. Foto: Liis Treimann

Täna hommikul kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas mitte vastu võtta Reformierakonna ettepanekut valitsus moodustada.

Jüri Ratas ütles, et koosolek oli väga keeruline ja sõnavõtte oli üle 60. Need punased jooned, mis Reformierakond maha tõmbas, on aga tema sõnul keerulised ja võtavad raha ära. Otsus on Ratase sõnul kindel ja Keskerakond ei näe võimalust läbirääkimisteks.