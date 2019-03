Kaljulaid: lihtliikmed mõtlevad lahkumisele

Keskerakonna häälemagnet Raimond Kaljulaid pole kindel, kas Keskerakonna maailmavaade on endiselt liberaaldemokraatia. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval Keskerakonna juhatusest lahkunud Raimond Kaljulaid tõdes, et koduerakonna otsused on karjuvas vastuolus tsentristliku maailmavaatega, kuid toonitas, et Jüri Ratasel on võimalik pöörata veel valitud teekonnal tagasi ja vältida pereheitmise riski, mis päev-päevalt süveneb.

Kaljulaidi hinnangul on toimunud Eesti poliitmaastikul pöördelised sündmused, mis on tekitanud paljude keskerakondlaste ja nende toetajate seas pettumust. „Neid kohtumisi nimetatakse konsultatsioonideks, kuid tegelikult on need ikka koalitsiooniläbirääkimised EKREga,“ tõdes Kaljulaid.