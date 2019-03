Raadiohommikus: Parim Juht 2019 žürii liikmed

Luminori privaatpanganduse ja varahalduse Baltikumi üksuse juht Gunnar Toomemets hindab Eesti juhtide tööd. Foto: Liis Treimann

Neljapäeval on stuudios Circle K juht Kai Realo ja Luminori privaatpanganduse ja varahalduse Baltikumi üksuse juht Gunnar Toomemets hindamas Eesti juhtide tööd.

Riigikontrolör Janar Holm selgitab, kuidas on riik pistnud käe töötajate ja tööandjate hoiupõrsasse ning mis on selle tagajärjed.

Personalijuhtimise ühingu PARE juth Kärt Kinnas tutvustab parimaid võtteid, kuidas Eesti ettevõtjad töötajaid leiavad ja neid enda küljes hoiavad.

Värskelt mitme Kuldmunaga tunnustatud koristuskampaania Teeme Ära juht Eva Truuverk räägib, kuidas vähese rahaga üle maailma kuulsaks saada.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

10.05–10.15 „Turunduskohv La Ecwadoris“. Saate teemaks on loovus. Kuidas käivitada loovust ja leida turundamisel üles see x-faktor, mis asja huvitavaks teeb? Räägime Kuldmuna loovamatest ja meeldejäävamatest töödest. Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador loovjuht Taavi Lehari. Saatejuht on Keit Ausner.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste eel võtame fookusesse paremäärmusluse tõusu ning küsime, kas üha tugevamad hääled rahvusriikide Euroopa suunal muudavad kuidagi uue esinduskogu poliitilist kurssi. Käime seejuures üle Poola ja Ungari hoiatavad näited. Üle ega ümber ei saa me Euroopa-sisestest kriisidest, olgu selleks siis „kollaste vestide“ mäss Prantsusmaal või Suurbritannia vaevaline lahkumine Euroopa Liidust.

Küsime viimaseid nädalaid ametis olevalt välisministrilt Sven Mikserilt ning Isamaa fraktsiooni liikmelt Mart Nutilt, kuidas Eesti end tekkinud välispoliitilises olukorras positsioneerima peaks ning kas ja millised võimalused meil selleks uut võimalikku koalitsiooni silmas pidades üldsegi tekivad.

12.00–13.00 "Kullafond". Külas on EBSi Investeerimisklubi looja ja president ning ettevõtluse ja ärijuhtimise teise kursuse tudeng ja endine profijalgpallur Randy Padar. Saate laiemaks teemaks on investeerimine – ühelt poolt avab 20aastane Padar oma investeerimisportfelli sisu ja teisalt räägib investeerimisest iseendasse. Miks ja kuidas alustada investeerimisega juba noorelt, et saavutada rohkem kui teised? Saatejuht on Liis Amor. Kullafondi kuuluv „Eetris on Estonian Business School“ oli esimest korda eetris möödunud aasta augustis.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade". Ekspress Meedia korraldab 18. aprillil juhtimiskonverentsi „Julgus teha teisiti”. Saates tutvustavad Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja Eesti Ekspressi tootejuht Taivo Hiielaid konverentsi külalisi ja teemasid. Saadet juhib Karin Lillemaa.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Tartu Ülikooli vanemteadur Raivo Jaaniso tutvustab uudset mobiiltelefonisensorit, mis hakkab tuvastama mürgiseid gaase keskkonnas.

Rahvusarhiivi kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna räägib arhiivi uuest ühisloomekeskkonnast, kus igaüks saab lugeda ja ümber kirjutada valla kohtuprotokolle. Saatejuht on Alo Lõhmus.

