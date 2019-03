Kodubörsil peitub kuldne turvasadam

Aktsiatega samaväärset ja isegi paremat tootlust on väiksema riski juures võimalik leida Balti börsi võlakirjadest.

Andrei Zaborski arvab, et Eestil võiks ka olla oma võlakiri, kuid ainult kindlate projektide finantseerimiseks, mitte eelarve kulude katmiseks nagu Kreekal või Itaalial. Eestil on olnud võlakirja emiteerimise juhtum krooniajal, kus 10aastaste võlakirjadega finantseeriti esimest relvaostu Iisraelist 1990ndate alguses. Foto: Andras Kralla

Balti võlakirjaturg on viimastel aastatel muutunud investori jaoks tulusamaks, kirjumaks ja huvitavamaks. Lisaks Läti ja Leedu riigivõlakirjadele on esindatud ka mitme laenuandja, ehitustööriistade rendi, lennukihooldusteenuse, kinnisvara- ja energiaettevõtete võlakirjad. Lähemalt uuris Äripäev võlakirjadesse investeerimise tulususe ja riski kohta Redgate Capitali partnerilt Andrei Zaborskilt, kes on viimased 20 aastat olnud tegev võlakirjaportfellide ja -fondide juhina ning viis viimast aastat nõustab ettevõtteid võlakirjade emiteerimisel.